Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall mit Folgen ++ Aus Unachtsamkeit gegen den Straßenbaum ++ Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt ++ Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit Folgen

Gnarrenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Hindenburgstraße ist am Dienstagnachmittag eine 35-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 16 Uhr mit ihrem VW Golf in Höhe der Rosenstraße verkehrsbedingt halten müssen. Ein 28-jähriger Autofahrer stoppte seinen Audi A3 hinter ihr. Ein 24-jähriger Mann aus Bremen erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Opel auf den Audi auf und schob ihn auf den VW Golf der 35-Jährigen. Die Frau zog sich eine Verletzung am Knie zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa sechstausend Euro.

Aus Unachtsamkeit gegen den Straßenbaum

Iselersheim. Am Dienstagvormittag ist eine 38-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Iselerstraße verletzt worden. Die Frau war gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen aus Richtung Lupinendamm kommend unterwegs, als sie durch Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa dreitausend Euro. Die 38-Jährige ließ ihren Wagen von der Unfallstelle abschleppen und meldete den Unfall erst später der Polizei. Deshalb leiteten die Beamten gegen sie ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Rotenburg. Ein 64-jähriger E-Biker ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Zufahrt einer Tankstelle an der Harburger Straße verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer hatte das Tankstellengelände gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes verlassen wollen und dabei den von rechts auf dem Radweg kreuzenden Radler vermutlich übersehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann auf dem Pedelec leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden gibt die Polizei mit einigen hundert Euro an.

Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Heeslingen. Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz "Zum Hollengrund" an der Kirchstraße sucht die Polizei nach dem Verursacher und möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 11 Uhr ist dort ein grauer VW Caddy von einem noch unbekannten Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden. Hinweise bitte an die Polizei in Zeven unter Telefon 04281/93060.

Sattelzug wendet auf der Fahrbahn und verursacht Auffahrunfall

Heeslingen. Ein noch unbekannter Fahrer eines Sattelzuges hat am Dienstmorgen in der Straße Zum Kreuzkamp einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Er habe gegen 5.30 Uhr mit seinem Lkw auf der Fahrbahn gewendet, so dass ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem VW Tiguan stark bremsen musste. Ein 49-jähriger Mann habe nicht mehr rechtzeitig stoppen können. Er fuhr mit seinem Opel Zafira auf den stehenden VW auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr anschließend davon. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell