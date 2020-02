Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 6 Verletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Schwerte (ots)

Sechs Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall am frühen Freitagabend. Gegen 19.14 Uhr befuhr ein 49-jähriger Duisburger mit seinem PKW Mercedes die Ruhrtalstraße, Fahrtrichtung Ergste. An der Anschlusstelle zur Autobahn 45 kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW VW eines 36-jährigen aus dem Taunus. Dieser kam von der Autobahn und wollte nach links auf die Ruhrtalstraße einbiegen. Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen des VW und der allein im Fahrzeug befindliche Mercedesfahrer verletzt. Zwei Personen aus dem Volkswagen erlitten schwere Verletzungen. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wurden die Personen in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Hinweise auf Lebensgefahr bestehen nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell