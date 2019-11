Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Juweliergeschäft

Minden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen bisher Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Pulverstraße ein. Die Einbrecher erbeuteten dabei Silber- und Goldschmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge suchten die Einbrecher das Geschäft in der Mindener Innenstadt zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr heim. Die Unbekannten hatten zunächst gewaltsam das Metallgitter eines Fensters aus der Verankerung gerissen. Anschließend gelang ihnen durch das Fenster der Zugang ins Ladenlokal. Im Verkaufsraum entwendeten sie aus den verschlossenen Glasvitrinen die Auslagen. Nach ihrer Tat konnten sie unerkannt entkommen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

