POL-UN: Kamen - Frauenselbstbehauptungskurs der Polizei in Kamen - Anmeldungen bis zum 18.02.2020

Das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz führt ab Februar 2020 in Kooperation mit der Familienbande Unna einen Frauenselbstbehauptungskurs in den Räumen in der Familienbande, Bahnhofstraße 46, 59174 Kamen, durch.

Leiten wird den Kurs Kriminalhauptkommissarin Petra Landwehr. Daran teilnehmen können alle Frauen des Kreises ab 18 Jahren.

Ziele des Kurses sollen sein:

1. Erkennen von Gefahren 2. Erlangen von Handlungssicherheit bezüglich der Abwehrmaßnahmen 3. Trainieren und entwickeln von Handlungsmustern 4. Mut machen zu aktiver Gegenwehr

Inhalte des Kurses sind u.a.:

1. Sachliche Aufklärung zum Thema " Sexuelle Gewalt gegen Frauen " 2. Bedeutung der Körpersprache und der Sprache 3. Aufklärung und Präventionshinweise zu speziellen Delikten (z.B. Telefonterror) 4. Rollenspiele 5. Rechtliche Fragen (z.B. Notwehr / Unterlassene Hilfeleistung ) 6. Kennen lernen von geeigneten Abwehrgeräten und die damit verbundenen Gefahren 7. Arbeit von Polizei und Justiz in diesem Bereich und Überblick über örtliche Hilfseinrichtungen 8. Erarbeiten und erlernen von einfachen und effektiven Abwehrtechniken

Termine des Kurses:

Jeweils donnerstags von 18.00 - 20.00 Uhr

(20.02., 27.02., 05.03.2020).

Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02307 921-4914.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerinnenzahl ist eine schnelle Anmeldung von Vorteil.

Verbindliche Anmeldungen für alle drei Termine sind bis zum 18.02.2020 zu richten an:

Familienbande Kamen, Bahnhofstraße 46, 59174 Kamen, Tel.: 0 23 07/ 28505-10, info@familienbande-kamen.de

