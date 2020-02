Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autobahnpolizei hat Schwerlastverkehr im Visier ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Autobahnpolizei hat Schwerlastverkehr im Visier

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Sittensen/A1. Die Autobahnpolizei Sittensen hat in der vergangenen Woche gezielt den Schwerlastverkehr auf der Hansalinie A1 zwischen Bremen und Hamburg kontrolliert. Die Beamten stoppten 84 Fahrerinnen und Fahrer und hatten reichlich Grund für Beanstandungen. Neben Verstößen gegen die Sozialvorschriften, waren einige Transporte überladen oder die Ladung war unzureichend gesichert. In 61 Fällen droht den Betroffenen ein Bußgeld. Fünfzehn Mal wurde die Weiterfahrt untersagt. So hatte der Fahrer eines Mercedes Spinter aus Bremen sein Fahrzeug so vollgepackt, dass es um 30 Prozent überladen war. Gleich drei Sattelzüge, beladen mit Betonteilen, zogen die Beamten der Autobahnpolizei aus dem Verkehr. Für einen vorschriftsmäßigen Transport hätten rutschhemmende Matten unter der Fracht liegen müssen. Außerdem zählten die Polizisten nur zehn Spanngurte zur Ladungssicherung. Vorgeschrieben wären für diesen Transport 36 Gurte. Neben den Bußgeldverfahren erhob die Polizei Sicherheitsleistungen - das sind Kautionen, die ausländische Fahrer als Sicherung des zu erwartenden Verfahrens zahlen müssen - in Höhe von über zweitausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell