Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Kirchwalsede: Geschwindigkeitsüberwachung

Landkreis Rotenburg (ots)

Am 22.02.2020, in der Zeit von 10.35 Uhr - 12:30 Uhr, führte die Polizei im Bereich der "Bullenseezufahrt" an der Kreisstraße 206 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Aufgrund der schweren Verkehrsunfälle in der jüngsten Vergangenheit hätte man eigentlich davon ausgehen können das gerade an dieser Stelle ordnungsgemäß gefahren wird. Das Ergebnis der Messung zeigt jedoch etwas anderes. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 60 Fahrzeuge gemessen von denen 13 Fahrzeugführer die erlaubte Geschwindigkeit zum Teil erheblich überschritten hatten. Es konnten lediglich 3 Fahrzeugführer mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung vor Ort verwarnt werden. Allen anderen erwartet eine Geldbuße mit Eintragungen in der Flensburger Kartei. Der Höchstwert an diesem Vormittag betrug eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 131 km/h bei den erlaubten 80 km/h. Bei dem Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Bothel war jedoch Einsicht vorhanden und konnte die Erforderlichkeit solcher Messungen nachvollziehen. Das Ergebnis zeigt, dass solche Messungen auch in der Zukunft immer wieder erforderlich sind.

Lange, PHK, PI Rotenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle



Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell