Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Einbruch in Zevener Lohnbetrieb+++Eigenes Auto aufgebrochen+++Körperverletzung nach Überholvorgang

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Lohnbetriebes im Nord-West-Ring in Zeven. Dort wurden an einem Werkstattgebäude die Vorhängeschlösser von drei Türen gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden Bedienteile für Traktorencomputer und eine Motorkettensäge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000,- Euro

Sittensen

Am Donnerstag gingen bei der Polizeistation Sittensen zur Mittagszeit gleich mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten, dass sich zwei Personen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße an einem Pkw zu schaffen machen würden. Die Personen seien gerade dabei, die Tür des Fahrzeugs mit einem Brecheisen aufzuhebeln. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte schnell Licht ins Dunkel gebracht werden. Der Pkw hatte sich nach dem Schließen der Türen selbstständig verriegelt und der Schlüssel befand sich noch im Wageninneren. Der Besitzer des Pkw versuchte nun leider erfolglos mittels Brecheisen die Tür zu öffnen, um an den Schlüssel zu gelangen. Durch den Mitarbeiter einer örtlichen Kfz-Werkstatt konnte die Tür einen Spalt geöffnet und der Haustürschlüssel mit einem langen Draht aus der Mittelkonsole geangelt werden. Der glückliche Besitzer des Wagens konnte nun aus der Wohnung den Zweitschlüssel des Pkw holen.

Bremervörde

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr überholte ein 55-jähriger Bremervörder mit seinem Pkw auf der Elmer Landstraße im Überholverbot einen anderen Pkw. Der Fahrer des überholten Pkw betätigte daraufhin mehrfach die Hupe und Lichthupe. Daraufhin hielt der Bremervörder mit seinem Pkw an. Während des kurzen Gesprächs der beiden Personen wurde der 55-jährige durch den mittlerweile aggressiv gewordenen Fahrer des anderen Pkw angegriffen und zweimal ins Gesicht geschlagen. Anschließend entfernte sich der Schläger mit seinem Pkw.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

ESD BAB Sittensen

Heitmann, POK

Telefon: 04282/59 414 0

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell