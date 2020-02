Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Dieb nutzte kurze Abwesenheit aus+++Unfall auf der B71 in Zeven+++Schwerer Unfall auf der B 75 bei Sottrum+++Weiterer Unfall auf der Hansalinie

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde

Die kurze Abwesenheit einer 47-jährigen Bremervörderin aus ihrer Wohnung nutzte ein bislang unbekannter Dieb am Montagvormittag aus. Die Dame verließ ihre Wohnung um den Müll an die Straße zu bringen. Während dieser kurzen Zeit ließ sie ihre Haustür offenstehen. Der Täter begab sich in ihre Wohnung und entwendete eine Handtasche aus dem Wohnzimmer.

Zeven

Ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Zeven ereignete. Ein 20-jähriger Zevener wollte mit seinem BMW von dem Gelände einer Tankstelle in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden vorfahrtberechtigten Opel einer 52-jährigen Zevenerin. Der junge Mann bog in die Bahnhofstraße ein und kollidierte mit dem Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel mehrfach um die eigene Achse geschleudert. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit.

Sottrum

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der B75 bei Sottrum. Ein 80-jähriger Sottrumer befuhr mit seinem Mercedes die B75 von Stuckenborstel in Richtung Sottrum. Dabei geriet er aus bisher unbekannten Gründen allmählich nach links auf die Gegenfahrspur und prallte hier frontal mit einem entgegenkommenden Autotransporter aus Slowenien zusammen. Der Senior wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Sottrum wurde alarmiert und musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die B75 in beiden Richtungen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Sottrum/A1

Nach den vorangegangenen schweren Verkehrsunfällen mit Vollsperrungen der A1, wurde die Autobahnpolizei Sittensen am Mittwochabend gegen 17:20 Uhr erneut zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Die 71-jährige Fahrerin eines Jaguars aus Berlin war auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Stuckenborstel verlor sie aus bislang unbekannter Ursache nach einem Überholvorgang die Kontrolle über ihren Jaguar. Sie schleuderte über alle drei Fahrstreifen und kollidierte zuerst mit der Mittelschutzplanke und im weiteren Verlauf mit der Außenschutzplanke. Anschließend schleuderte sie wieder zurück in die Mittelschutzplanke und kollidierte hierbei mit dem Mercedes eines 74-jährigen Mannes aus Börnsen. Die Insassen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 50.000 Euro. Für die Bergungs-und Reinigungsarbeiten musste die A1 erneut kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

ESD BAB Sittensen

Heitmann, POK

Telefon: 04282/59 414 0

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell