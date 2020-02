Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Sachbeschädigung am Museum+++Ast prallt in Pkw-Frontscheibe+++Unbekannte brechen vier Transporter auf und entwenden Werkzeug

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven

Bislang unbekannte Vandalen entnahmen zwischen Montagabend und Dienstagvormittag einen Feldstein aus der Randbefestigung eines Kindergartens in Zeven. Mit diesem Stein wurde anschließend ein Fenster vom Museum Kloster Zeven eingeworfen. Der Stein landete im Büro des Museums. Zu einem Eindringen der Täter in das Museum kam es nicht

Sottrum

Glück im Unglück hatte eine 33-jährige Sottrumerin, die am Montagabend mit ihrem Skoda die Straße "In der Heide" in Sottrum befuhr. Der Ast eines Baumes, der durch den Sturm beschädigt war, ragte in die Fahrbahn. Die Frau erkannte das Hindernis zu spät und prallte mit dem Ast zusammen. Hierbei schlug der Ast genau auf Höhe des Kopfes der jungen Frau in die Windschutzscheibe, welche hierbei zerstört wurde. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden.

Lengenbostel

In der Nacht von Montag auf Dienstag begaben sich bislang unbekannte Täter in das Industriegebiet von Lengenbostel und anschließend auf das Gelände einer dort ansässigen Firma. Hier brachen die Täter gewaltsam die Türen von vier abgestellten Transportern auf. Nach dem Öffnen der Hecktüren entwendeten sie von der Ladefläche der Transporter jeweils Elektrowerkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Zeven unter der Telefonnummer 04281/93060 zu melden.

