Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bargeld und Schmuck als Beute

Mönchengladbach (ots)

Bargeld und Schmuck hat ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in Hardterbroich-Pesch an der Karl-Kämpf-Allee erbeutet.

Im Zeitraum zwischen dem 19. Dezember (15 Uhr) und dem 29. Dezember (11.15 Uhr) kletterte mindestens ein Täter über ein Vordach auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Gewaltsam hebelte er eine Balkontür auf. In der Wohnung durchsuchte er alle Räume und ließ Bargeld sowie Schmuckstücke mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell