POL-MG: Festnahme nach Diebstahlsmeldung

Nach der Meldung eines Diebstahls haben rasch eingetroffene Polizeibeamte am Sonntagnachmittag in Lürrip in der Nähe eines Getränkemarktes an der Reyerhütter Straße zwei Tatverdächtige stellen können - auch mit Hilfe eines Bürgers. Einer der Männer landete im Polizeigewahrsam, da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag.

Die Polizisten hatten gegen 14.40 Uhr zwei Männer, auf die eine durchgegebene Personenbeschreibung zutraf, in einer kleinen Gasse gesehen. Einer der beiden Männer, der einen Einkaufswagen schob, folgte der Aufforderung, stehen zu bleiben, sofort, während der andere Mann auf einem Fahrrad weiterfuhr. Ein Bürger stellte sich dem Flüchtenden jedoch in den Weg, sodass die Polizei auch diesen Mann stellen konnte.

Im Einkaufswagen fanden die Beamten volle Flaschen mit Bier und Erfrischungsgetränken sowie verschiedene Leergutbehältnisse. Auch Spielwaren, teilweise beschädigt und unverpackt, entdeckten sie in der Jacke von einem der beiden Männer. Getränke, Leergut und Spielwaren stellten sie zur Eigentumssicherung ebenso wie das Fahrrad sicher.

Gegen einen der beiden Männer, einen 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz, lag ein offener Haftbefehl vor. Es handelt sich um einen Untersuchungshaftbefehl wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Er wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Der andere Mann, ein 28-Jähriger aus Mönchengladbach, wurde nach Identitätsfeststellung entlassen. Anzeigen wegen des Diebstahlverdachts wurden gefertigt. (ds)

