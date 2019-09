Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Handschellen klicken im Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Bremen, 25.09.2019

Zivilfahnder der Bundespolizei haben einen 38-jährigen Mann im Bremer Hauptbahnhof verhaftet. Ihnen war bekannt, dass ein Haftbefehl im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn vorlag. Zum Antritt einer Freiheitsstrafe von 114 Tagen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kurz zuvor hatte der Deutsche aus Hoya versucht, ein originalverpacktes iPad zu verkaufen. Die Bundespolizisten wunderten sich darüber, wie er zu einem Gerät im Wert von rund 1200 Euro kam, zumal sie in der Vergangenheit wegen Ladendiebstahls gegen ihn ermittelt hatten. Der Mann verwickelte sich in Widersprüche und hatte keinen Kaufnachweis, so stellten die Beamten das iPad wegen Verdacht des Diebstahls sicher. Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen dauern an.

