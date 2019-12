Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 2 Wohnungseinbrüche nach Weihnachten

Mönchengladbach (ots)

Am 28.12.2019 bemerkten die Bewohner einen Einbruch in ein Haus auf der Waldhausener Höhe. Bisher unbekannte Täter gelangten auf die Rückseite und schlugen mit einem Hammer die Scheibe des Küchenfensters ein, Das gesamte Haus wurde durchsucht. Was entwendet wurde, konnte bisher nicht festgestellt werden. Zu einem weiteren Einbruch wurde die Polizei am Pongser Kamp, im Stadtteil Rheydt gerufen. Die Geschädigten befaden sich im Urlaub und entdeckten, dass Einbrecher an der Rückseite des Haues zunächst versucht hatten, die Terrassentüre aufzuhebeln. Da die Fenster jedoch mit einer Pilzzapfverriegelung ausgerüstet waren, misslang dieser Versuch zunächst. Schließlich schlugen die Täter das Kellerfenster ein und gelangten in das Haus. Auch hier steht noch nicht fest, was genau endwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich gemacht haben werden gebeten, sich bei der POlizei MG zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell