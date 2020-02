Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der K206 zwischen Kirchwalsede und der Bullenseekreuzung

Rotenburg (Wümme) (ots)

Kirchwalsede

Am Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr ereignete sich auf der K206 zwischen Kirchwalsede und der Bullenseekreuzung ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr eine 29-jährige Frau aus Verden die K206 mit ihrem Opel in Richtung B440. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zuerst mit ihrem Fahrzeug leicht nach rechts von der Fahrbahn. Anschließend verriss die junge Frau vermutlich das Lenkrad, geriet ins Schleudern, und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei durchfuhr sie einen wasserführenden Graben und kollidierte mit einem gemauerten Grabendurchlass. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der totalbeschädigte Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam darauf quer zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Rotenburg verbracht werden. Die K206 musste aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe für Reinigungs- und Bergungsarbeiten ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

