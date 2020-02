Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vorfahrt missachtet - Auto kollidiert mit Reisebus ++ Diebstahl im Handyshop ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter macht Beute ++ Briefkasten gesprengt ++

Rotenburg (ots)

Vorfahrt missachtet - Auto kollidiert mit Reisebus

Wilstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Bahnhofstraße ist am Montagabend eine 51-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 20 Uhr von der Bahnhofstraße auf die Hauptstraße fahren wollen und dabei die Vorfahrt eines Reisebusses missachtet. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau einen Schock zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Diebstahl im Handyshop

Rotenburg. Mit zwei gestohlenen Smartphones sind zwei unbekannte Täter am Montagnachmittag aus einem Handy-Shop an Großen Straße getürmt. Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein grünes iPhone 11 ProMax und ein schwarzes iPhone 11, zusammen im Wert von über zweitausend Euro. Mit den Geräten stiegen die Diebe in ein unbekanntes Auto und fuhren davon. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Bei den Tätern handelte es sich um zwei etwa 180 Zentimeter große Männer. Einer war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mütze mit weißer Aufschrift. Auffällig war seine braune Umhängetasche mit kariertem Muster. Der andere Täter trug eine dunkle Jacke mit orangefarbenem Innenfutter. Darunter hatte er ein weißes Oberteil an. Auffällig waren auch seine schwarzen Turnschuhe mit drei weißen Streifen. Der Mann hatte seine Haare an den Seiten kurz rasiert und oben lang. Er trug einen Oberlippen- und Kinnbart. Beide Männer sprachen Englisch.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter macht Beute

Rhade. Am vergangenen Wochenende hat sich ein falscher Microsoft-Mitarbeiter bei einer 49-Jährigen Frau gemeldet. Unter dem Vorwand, dass ihr Computer gehackt worden sei, ergaunerte sich der Fremde mit einer Software einen Fernzugriff auf den PC. Darüber konnte er sich in den PayPal-Account der 49-Jährigen einloggen. Dann wurde ihr Bildschirm plötzlich schwarz und die Frau zog den Stecker. Das nutzte ihr nichts, denn der Betrüger hatte mittlerweile mehrere Abbuchungen von ihrem Konto veranlasst.

Briefkasten gesprengt

Zeven. Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Sonntag den Briefkasten einer Wohnanlage an der Berliner Straße gesprengt. Dazu zündeten sie einen Polenböller in dem Kasten. Teile des Briefkastens flogen im Treppenhaus bis in den Keller. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

