Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleintransporter gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Unbekannter Täter entwendete in dem Tatzeitraum zwischen dem 06.09.2019 15:30 Uhr und dem 09.09.2019 05:15 Uhr einen weißen Sprinter von einem Firmengelände in der Käthe-Paulus-Straße in Hildesheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchte der Unbekannte den Firmenhof auf, öffnete den Sprinter der Marke Daimler und fuhr davon. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben über die genaue Vorgehensweise des Diebstahls gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Kleintransporter ist ausschließlich weiß, ohne Firmenlogo und hat an der rechten hinteren Ladetür eine Delle.

Hinweise nehmen die Ermittler des 2. Fachkommissariats unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

