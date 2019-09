Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heyersum: Pkw beschädigt und geflüchtet

Hildesheim (ots)

Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde in der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr bis Samstag, 12.00 Uhr, ein Daimler Crysler eines 35-jährigen Nordstemmers beschädigt. Das Auto parkte am rechten Fahrbahnrand der Landrat-Hinsche-Straße. Am Fahrzeug entstand an der linken Fahrzeugseite Schäden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850

