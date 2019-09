Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mit Kanaldeckel Fenster eines Geschäftes beschädigt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter versuchten am 08.09.2019 gegen 01:30 Uhr mit einem Kanaldeckel ein Schaufenster eines Hörgeräte-Geschäftes in der Kurt- Schumacher- Straße in Hildesheim einzuschlagen. Das Fensterglas hielt stand, ein Riss in der Scheibe blieb jedoch zurück.

Nach jetzigem Ermittlungsstand entnahmen Unbekannte den Kanaldeckel aus der Gosse der Kurt-Schumacher-Straße und warfen ihn gegen ein Schaufenster im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses. Dabei sprang das Glas netzartig, hielt dem 30x50 cm großen Wurfgegenstand stand. Anschließend flüchteten die Täter.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell