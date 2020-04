Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Manz - versuchter Enkeltrick

Mainz (ots)

Ein 86-jähriger Mainzer erhielt am Mittwoch in der Mittagszeit einen Anruf eines angeblichen Verwandten, der vorgab, dass er in Wiesbaden einen Verkehrsunfall hatte und dringend Hilfe bräuchte. Der Mainzer blockte das Gespräch ab und verständigte seine Nichte, die direkt die Polizei anrief. Zu einer weiteren Kontaktaufnahme kam es nicht. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch zwei Dinge: Noch immer sind Betrüger am Telefon unterwegs und der Mainzer Bürger hat sich vorbildlich verhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell