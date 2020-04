Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Trunkenheit im Verkehr und Widerstand am "Blauen See"

Mainz (ots)

Der später Beschuldigte fällt am Dienstagabend um 19:30 Uhr als Fahrer eines PKW auf, als er auf das Gelände des Campingplatzes Blauer See fährt. Da er dort aufgrund der aktuellen Rechtslage kein Bleiberecht hat, wird er durch die vor Ort befindlichen Beamten der PI Ingelheim aufgefordert, sich zu entfernen. Diesem kommt er erst widerwillig nach. Um 20:25 Uhr fällt der 50-jährige den Beamten erneut auf dem Gelände auf. Als er wieder aufgefordert wird, sich zu entfernen, will er die Sache ausdiskutieren bzw. stellt sich unwissend. Im Gespräch fällt dann deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf. Nach erfolgter Belehrung wird dem Beschuldigten die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels erklärt, welchen er in der Hand hält. Da er diesen nicht freiwillig herausgibt, wird Zwang angedroht und schließlich angewandt. Der Beschuldigte leistet hierbei Widerstand. Sodann wird der Person auf der Polizeiautobahnstation eine Blutprobe entnommen. Den 50-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes.

