Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ockenheim - Verdacht des versuchten Einbruchs in Einfamilienhaus

Mainz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 03:00 Uhr wird ein Bewohner der Straße "In den Graswiesen" in Ockenheim durch einen Alarmton seines Handys geweckt. Das Smartphone weist ihn daraufhin, dass die im Garten des Anwesens installierte Kamera soeben eine Bewegung ausgemacht habe. Gleichzeitig spielt die Kamera selbst eine "Bandansage" mit der Forderung ab, dass Unberechtigte das Grundstück verlassen sollen. Der Hauseigentümer kann über sein Smartphone sehen, wie eine Person das Grundstück mit einer eingeschalteten Taschenlampe betritt, nach der Bandansage die Lampe verlöscht und das Grundstück direkt verlässt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, auch mit Hundeführern, verlief negativ. Durch die Kameraaufnahmen liegt eine Beschreibung des Täters vor: 18-22 Jahre; schlank bis sehr schlank; Jeans; helle, evtl. weiße Jacke; schwarzer Pullover; evtl. schwarz / weiße Handschuhe; schwarzer Rucksack. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass die Präventionsstelle des Polizeipräsidium Mainz durch die aktuelle Lage bedingt, noch nicht wieder die sonst üblichen, kostenlosen Einbruchschutzberatungen bei Ihnen zu Hause anbieten kann. Wir stehen aber selbstverständlich auch in der Zwischenzeit telefonisch unter der 06131-653387 oder per Mail unter Beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de für Ihre Fragen rund um die Bestandsimmobilie oder den Neubau zur Verfügung und freuen uns, wenn Sie sich melden. Aus der Erfahrung können wir sagen: Lieber vor, als nach einem Einbruch professionell und unabhängig durch uns beraten lassen. Unser Dienst ist Ihre Sicherheit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell