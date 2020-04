Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim-Mitte - Mädchen bei Fahrradunfall verletzt - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Dienstag, 07.04.2020, 16:43 Uhr

Ein 11-jähriges Mädchen musste nach einem Unfall am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16:43 Uhr fährt das Mädchen auf dem Radweg der Binger Straße in Richtung Stadtmitte. Etwa in Höhe der Einmündung zur Römerstraße kommt es zur Kollision mit einem parallel fahrenden 76-jährigen Radfahrer. Der 76-Jährige kann sich noch fangen, die 11-Jähige stürzt bei dem Zusammenstoß, wird verletzt und wird in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallermittler der Ingelheimer Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen und suchen nach Zeugen. Es liegen Erkenntnisse vor, wonach zwei Personen den Unfall gesehen und den Beteiligten geholfen haben, jedoch vor Eintreffen der Funkstreife bereits weggefahren sind. Die Personen sind möglicherweise wichtige Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können. Diese beiden Personen, sowie andere Zeugen die sachdienlichen Hinweise zu dem genannten Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

