Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - Sonnenschirm in Brand gesetzt

Mainz (ots)

Am Mittwoch kurz nach Mitternacht wird der Polizei ein brennender Sonnenschirm in der Oberstadt vor einem Restaurant im Volkspark gemeldet. Aus der Entfernung konnte der Mitteiler vier Personen am Schirm stehen und lachen sehen. Diese hätten sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Vor Ort bestätigt sich diese Meldung für die Beamten des Altstadtreviers. Der Brand wird durch die Feuerwehr gelöscht. Im Nahbereich können keine möglichen Täter festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

