Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Arbeitsunfall mit schwerverletzter Person

Wismar (ots)

Gestern Morgen kam es in einem Unternehmen für Maschinenbau in Upahl zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 40-jähriger Mann zog sich aus bisher ungeklärter Ursache bei der Arbeit an einer hydraulischen Presse lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 40-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Kriminaldauerdienst Wismar und das LAGuS M-V (Landesamt für Gesundheit und Soziales), Abteilung Arbeitsschutz,übernahm die Ermittlungen vor Ort.

