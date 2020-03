Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raubüberfall auf Tankstelle

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

In der Nacht von Samstag, 21. März auf Sonntag, 22. März, betraten, gegen 23.50 Uhr, zwei maskierte männliche Täter eine Tankstelle an der August-Horch-Allee. Sie bedrohten den Angestellten mit einem Messer und forderten, dass er die Kasse öffnen solle. Der Kassierer weigerte sich woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Einer der Täter trat dem am Boden liegenden 60-jährigen Kassierer aus Hückelhoven gegen den Kopf, wodurch dieser verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo er ärztlich versorgt wurde. Er konnte den ersten Täter als männlich, zirka 175 Zentimeter groß, mit schmaler Statur beschreiben. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover mit der Brustaufschrift "KING" bekleidet. Zudem trug er zerrissene helle Jeanshose und schwarze Nike-Sportschuhe mit weißem Logo. Er hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und das Gesicht vermummt. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, hatte eine kräftige Statur mit breiteren Schultern und war bekleidet mit dunklem Oberteil und einer hellgrauen Hose. Auf dem Kopf trug er eine Kappe und sein Gesicht war ebenfalls vermummt. Die Täter flüchteten nach dem Angriff auf den Kassierer und dem erfolglosen Versuch, die Kasse selbst zu öffnen, in unbekannte Richtung. Zeugen, die die Täter oder ihre Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden. Sie sind unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

