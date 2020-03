Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Müllcontainer in Brand gesteckt

Erkelenz (ots)

Am Schulring wurden auf einem dortigen Parkstreifen drei Müllcontainer in Brand gesteckt. Am 21. März (Samstag), gegen 0.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zeugen, die gesehen haben, wer die Müllcontainer in Brand gesetzt hat, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell