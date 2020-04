Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gau-Algesheim - Raub auf Postfiliale, hier Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Am 02.04.2020 kam es in Gau-Algesheim zu einem Raub auf eine Postfiliale. Wir meldeten dies am gleichen Tag, siehe hierzu

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4563383.

Inzwischen liegt eine Aufnahme des Täters vor, die wir im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

