Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Weisenau - Verkehrsunfallflucht

Mainz (ots)

Im Bereich des Heiligkreuzwegs, Ecke Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße missachtete ein Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt einer 39-jährigen, die dadurch stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein hinter dieser fahrender 52-jähriger kam selbst nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt und die 39-jährige leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

