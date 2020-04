Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Laubenheim - Schlägerei in der Rheintalstraße

Mainz (ots)

Ein 34-jähriger Mainzer fängt, aus bisher nicht bekannten Gründen, mit einer Personengruppe in der Rheintalstraße in Laubenheim gegen 14:45 Uhr verbal Streit an und versucht sodann einen aus der Gruppe zu schlagen. Der 32-jährige kann diesem Schlag ausweichen und versetzt seinerseits dem 24-jährigen einen Faustschlag in das Gesicht. Davon sichtlich beeindruckt rennt der Geschlagene weg und beschädigt auf diesem Weg mehrere parkende Fahrzeuge, indem er bei einem Fahrzeug den linken Außenspiegel abtritt, bei einem weiteren mit einem Stein das Fahrerfenster einschlägt und andere Fahrzeuge durch Tritte eindellt. Außerdem wurden eine Laterne und ein Mülleimer in Mitleidenschaft gezogen. Während der Auseinandersetzung mit den zwei Personen hätte eine unbeteiligte Person schlichten wollen. Diese Frau sei von dem 34-jährigen festgehalten und sexuell beleidigt worden. Nach dem Eintreffen der Streife verhielt sich der Beschuldigte weiterhin aggressiv und beleidigend. Schlussendlich musste er in richterlich angeordnetes, polizeiliches Gewahrsam genommen werden.

