Olsberg: Unbekannte Täter versuchten während der Abwesenheit des Bewohners in ein Einfamilienhaus am Bergmannsweg einzubrechen. Die Einbrecher gingen zwischen dem 10. und 13. März die Haustür an, scheiterten jedoch an der massiven Bauart. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Winterberg: In der Nacht zum Samstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Werkstatt auf der Nuhnetalstraße auf. Die Täter durchsuchten das Büro und entwendeten Bargeld und Werkzeuge. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

