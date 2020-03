Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 16-jähriger Kradfahrer rutscht gegen Schutzplanke

Brilon (ots)

Bei einem Sturz auf der Landstraße 637 zog sich ein 16-jähriger Motoradradfahrer am Donnerstag schwere Verletzungen zu. Der junge Paderborner fuhr um 18.10 Uhr auf der Landstraße von Alme in Richtung Büren. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Es stürzte und rutschte gegen den Unterfahrschutz der Leitplanke. Der Rettungsdient brachte den Paderborner ins Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell