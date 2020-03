Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 60-jährige Frau nach Brand verstorben

Brilon (ots)

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Wohnung in der Hubertusstraße gerufen. Hier brannte es im 3. Obergeschoss. Unter Atemschutz konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht und die alleinlebende Bewohnerin schwer verletzt gerettet werden. Die 60-jährige Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Leider erlag sie dort in der Nacht ihren Verletzungen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Frau das Feuer in suizidalen Absichten selbst gelegt hat.

