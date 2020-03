Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen beobachten illegales Autorennen

Arnsberg (ots)

In der Sauerlandstraße beobachteten Zeugen am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein illegales Rennen. Zwei Autos lieferten sich im Bereich einer Zufahrt zu einem Firmengelände zwei Rennen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zwei 18-jährige Fahranfänger mit ihren Autos feststellen. Den beiden Arnsbergern wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Führerscheine abgenommen und beschlagnahmt. Beide waren fahrtüchtig. Wegen der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen erwartet die Arnsberger ein Strafverfahren. Die Polizei toleriert keine illegalen Autorennen im Sauerland.

