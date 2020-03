Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Flucht nach Unfall mit Verletzten

Brilon (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag wird eine 23-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Brilonerin musste bei Rösenbeck einem grauen Pkw Kombi ausweichen. Der Kombi flüchtete vom Unfallort. Nach Angaben der Brilonerin fuhr diese um 07.20 Uhr auf der Straße Steinborn in Richtung der Bundesstraße 7. Im Bereich einer Kurve kam ihr auf der eigenen Fahrbahn der graue Pkw Kombi entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau nach rechts ausweichen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der Schutzplanke. Bei dem Unfall erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Der graue Kombi fuhr anschließend in Richtung Rösenbeck weiter, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Bei dem Fahrer des grauen Pkw soll es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahre handeln. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

