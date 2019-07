Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Fahrzeugaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Aus einem Familienzentrum am Wulfener Markt haben Einbrecher in der Nacht zu Freitag mehrere Notebooks gestohlen. Die Unbekannten hatten eine Tür aufgebrochen und sich Zutritt verschafft.

Gladbeck:

Aus einem Paketverteilungszentrum an der Bottroper Straße haben Einbrecher in der Nacht zu Freitag mehrere Pakete gestohlen. Die Unbekannten hatten ein Tor aufgebrochen. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Haltern am See:

An der Lavesumer Straße sind unbekannte Täter in eine Wohnung eingedrungen und haben sie durchsucht. Der Einbruch wurde am Donnerstag bemerkt, kann aber auch schon ein paar Tage her sein. Mitgenommen haben die Einbrecher offenbar nichts.

Marl:

Aus einem Baumarkt an der Zechenstraße haben unbekannte Täter am Freitag Zigaretten gestohlen. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und sind in den Markt eingedrungen. Um kurz nach 01.00 h war Alarm ausgelöst worden. Die Täter konnten mit der Beute entkommen.

In der Nacht zu Donnerstag hebelten Unbekannte das Fenster einer Imbissstube an der Gudrunstraße auf und durchsuchten sie. Sie nahmen Bargeld, ein Notebook und Getränkedosen mit und flüchteten.

Recklinghausen:

Aus zwei Autos der Marke BMW wurden in der Nacht Geräte ausgebaut. Ein Wagen stand an der Harpener Straße, der andere an der Franzstraße. Aus den aufgebrochenen Pkw haben unbekannte Täter Geräte wie Lenkrad und Navigationsgerät ausgebaut und mitgenommen. Aus einem Auto haben sich noch Kinderkleidung mitgenommen. An der Grullbadstraße haben Unbekannte in der Nacht einen Mercedes aufgebrochen und die komplette elektronische Innenausstattung ausgebaut und gestohlen.

Waltrop:

Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten Einbrecher in eine Gaststätte am Ostring. Die Täter kamen zwischen Montag und Donnerstag und nahmen einen Tablet-Computer mit.

An der Hafenstraße drangen Einbrecher in der Nacht zu Freitag in eine Schule ein. Sie hebelten eine Tür auf und brachen im Gebäude weitere Türen auf. Dann nahmen sie aus einem Büro einen Tresor mit und flüchteten.

