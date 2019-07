POL-RE: Marl: Autos kollidieren

Polizeipräsidium Recklinghausen

Auf der Hervester Straße hat es am frühen Freitagmorgen einen Unfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 25-jähriger Mann aus Dorsten gegen 4.50 Uhr mit seinem Auto links in die Werrastraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Mann aus Marl, der geradeaus unterwegs war. Der Marler kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 8000 Euro.

