Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter drückten in der Nacht zum Mittwoch die Rollladen einer Gaststätte auf der Franz-Stock-Straßen hoch. Anschließend hebelten sie das Fenster auf und drangen in den Gastraum ein. Hier brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das eingeworfene Geld. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

