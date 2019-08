Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 1. August 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfall mit drei Autos - Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht - Offenbach

(as) Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem blauen Golf mit Aschaffenburger Kennzeichen die Sprendlinger Landstraße. Vor ihm befanden sich ein 45-jähriger Offenbacher mit seinem schwarzen Ford Fiesta und eine 18-jährige Offenbacherin in ihrem grauen Opel Corsa. Als der 45-Jährige abbremsen musste, konnte nur noch die 18-Jährige rechtzeitig stoppen. Der unbekannte Golf-Fahrer fuhr auf den Opel auf und schob diesen wiederum auf den Ford. Anschließend setzte der Unfallverursacher zurück, drehte und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den abrupten Aufprall wurden die 18-Jährige leicht und der 45-Jährige schwerverletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 06183 91155-0.

2. Zeugen zu Auseinandersetzung unter Autofahrern gesucht - Offenbach

(aa) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls im Straßenverkehr, der sich am Mittwochabend im Gravenbruchweg ereignet hat und bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Die Hintergründe sind bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 22 Uhr ein 23-jähriger Toyota-Fahrer mit seiner ein Jahr jüngeren Beifahrerin auf dem Gravenbruchweg unterwegs, als sie von einem schwarzen BMW überholt und ausgebremst wurden. Anschließend sei der etwa 1,90 Meter große Fahrer ausgestiegen und hätte unvermittelt dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Zudem soll der BMW-Fahrer gegen den Toyota geschlagen haben. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei weitere Fahrzeuge, darunter ein weißes Auto, in Höhe der Hausnummer 33 angehalten und offenbar zu dem Fahrer des BMW "gehört". Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5200.

3. Grabschmuck verschwunden? Geschädigte und Zeugen bitte melden! - Offenbach

(aa) Seit Mitte Juli sollen Unbekannte auf dem Neuen Friedhof an der Mühlheimer Straße Grabschmuck von mehreren Ruhestätten entfernt haben. Die Polizei hat durch Beiträge in den sozialen Medien davon Kenntnis erhalten und die Ermittlungen eingeleitet. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

4. Verkehrspolizisten verhinderten offensichtlich einen Reifenplatzer - Obertshausen/Autobahn 3

(aa) Verkehrspolizisten zogen am Mittwochvormittag einen Lastwagen von der Autobahn 3, an dem - wie sich später herausstellte - ein Reifenplatzer drohte. Gegen 10.20 Uhr war die Polizeistreife unterwegs in Fahrtrichtung Würzburg, als von dem 7,5-Tonner laute "Schlaggeräusche" zu hören waren. Die Beamten stoppten den Brummi an der Anschlussstelle und leiteten den Lkw schließlich zum nächsten TÜV. Dort stellte der Sachverständige fest, dass ein massiver Riss auf der inneren Flanke des linken Vorderreifens vorhanden war, der in Kürze zu einem Platzen des Reifens geführt hätte. Für den Laster-Fahrer ging die Fahrt erst weiter, nachdem beide Vorderreifen ausgetauscht wurden. Während der Fahrer vor Ort verwarnt wurde, kommen auf den Halter ein Bußgeld von 270 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Hinweis: Ein Bild ist beigefügt.

5. Wer sah den weißen Kastenwagen davonfahren? - Neu-Isenburg

(fg) Einen Schaden von etwa 500 Euro verursachte am Montagmittag ein unbekannter Fahrzeugführer in der Rathenaustraße; der etwa 50 Jahre alte Mann fuhr jedoch einfach in seinem weißen Transporter davon. Gegen 12 Uhr war es in Höhe der Hausnummer 13 zum Zusammenstoß zwischen dem Iveco eines 60-Jährigen aus Ober-Roden und dem weißen Kastenwagen gekommen. Hierbei wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite komplett beschädigt. Der Verursacher hielt wohl noch kurz an, ehe er seine Fahrt fortsetzte. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet unter der Rufnummer 06102 2902-0 um Hinweise.

6. Fußgängerin verletzt - Radfahrerin fährt weiter - Neu-Isenburg

(fg) Am Mittwochvormittag ereignete sich auf einem Fuß- und Radweg zwischen der Richard-Wagner-Straße und der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Unfall zwischen einer Radlerin und einer Fußgängerin; die 64-Jährige Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 11.20 Uhr war die Frau aus Neu-Isenburg in Höhe der Albert-Schweitzer-Schule unterwegs, als sie plötzlich von einer Radfahrerin, die sich von hinten näherte, angefahren wurde. Die 64-Jährige und die etwa 50 Jahre alte Radfahrerin stürzten. Nachdem sich die etwa 1,70 Meter große Frau von kräftiger Statur entschuldigt hatte, sei sie weitergefahren, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie hatte hochgesteckte dunkle Haare und ein Damenrad mit einem Hochbaulenker bei sich. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Radfahrerin sowie dem Zusammenstoß machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

7. Autodiebe stahlen BMW X5 - Rödermark/Urberach

(fg) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Mittwoch einen in der Straße "Am Eichenbühl" (50er-Hausnummern) abgestellten BMW X5. Der graue Geländewagen mit OF-Kennzeichen und der Ziffernfolge 1556 verschwand zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen, 7.45 Uhr, von seinem Parkplatz. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Wagens unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Vorsicht: Trickdiebe mit "Zetteltrick" unterwegs - Hanau

(aa) Mit dem bekannten "Zetteltrick" waren am Mittwoch Diebe in der Akademiestraße unterwegs. Zwischen 10.45 und 11 Uhr gelangte eine etwa 50 Jahre alte und 1,65 Meter große Frau in die Wohnung eines Rentners. Sie hatte angegeben, in dem Mehrfamilienhaus für die Nachbarin eine Nachricht schreiben zu wollen. Während die Täterin den Bewohner geschickt ablenkte, gelangten ein oder mehrere Komplizen in die Wohnung und stahlen Geld und Schmuck. Die Täterin hatte dunkelblonde lange und gelockte Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Unbekannte entwenden hochwertige Fahrräder - Biebergemünd/Bieber

(as) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Roßbacher Straße ein. Die Langfinger nutzen die Abwesenheit des Eigentümers im Zeitraum zwischen 20.30 und 08.30 Uhr aus und verschafften sich durch eine Kellertür Zugang in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere Mountainbikes und Rennräder und entkamen unerkannt. Der Wert der Beute dürfte sich auf mehrere 10.000 Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 01.07.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

