Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in eine alte Schmiede

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Zeuge am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr: Unbekannte hatte eine Scheibe eines Gebäudes an der Diesterwegstraße eingeschlagen. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte alte, historische Schmiede. Am Donnerstag gegen 13.00 Uhr hatte er an dem Gebäude noch nichts festgestellt.

Neben zwei ca. 50 - 65 Jahre alten Bohrmaschinen, hatten die Täter weitere, alte Gegenstände entwendet. Um welche es sich genau handelt und was für einen Wert diese Sachen haben, wusste der Mann derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell