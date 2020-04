Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Transporter von Bauunternehmen aufgebrochen

Mainz-Mombach (ots)

Freitag, 03.04.2020, 06:00 Uhr

Insgesamt zehn hochwertige Werkzeuge und Geräte wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Transporter in der Kreuzstraße entwendet. Als der Mitarbeiter eines Bauunternehmens am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kommt, stehen die Fenster des Peugeot Boxer sperrangelweit offen und sämtliche Gerätschaften und Werkzeuge sind nicht mehr im Fahrzeug. Es handelte sich um hochwertige Geräte der Marken Hilti und Stihl, eine Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Von den Beamten des Kriminaldauerdienstes der Mainzer Polizei ist der Sachverhalt aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich zu jeder Zeit mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

