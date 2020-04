Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim - Sachbeschädigung durch Steinwurf

Mainz-Ebersheim (ots)

Samstag, 04.04.2020, 00:15 Uhr

Durch einen Steinwurf wird in der Nacht auf Samstag ein Rollladen an dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Ebersheim beschädigt. Kurz nach Mitternacht werden die Bewohner eines Hauses in der Töngesstraße durch einen lauten Knall aufgeschreckt und stellen einen Schaden an einem Rollladen fest. Die verständigten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Mainz 3, können im Rahmen der Spurensuche einen Stein auffinden und sicherstellen, der als Tatmittel in Frage kommt. Personen die den Stein geworfen haben, können nicht mehr festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

