Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf Firmengelände in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 05. April 2020, gegen 20:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem großen Firmengelände in Elsfleth, Am Tidehafen, gerufen. Glücklicherweise wurde der Brand einer dort aufgestellten Arbeitsmaschine bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch die installierte Sprinkleranlage fast vollständig gelöscht, so dass eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Ursächlich für das Feuer war ein technischer Defekt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt.

