Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Eine 29-jährige Frau aus Oldenburg befuhr am Sonntag, den 05. April 2020, gegen 15:20 Uhr, die Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg. Auf Höhe der Einmündung "Grüner Weg" bremste der vor ihr fahrende Mercedes verkehrsbedingt. Dies bemerkte die 29-Jährige zu spät, geriet ins Schleudern und fiel zu Boden. In der Folge rutschte sie unter den vor sich befindlichen Mercedes. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht. Am Krad sowie am Mercedes entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

