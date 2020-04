Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl einer Motorcrossmaschine in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 03.04.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, den 05.04.2020, 13:20 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Motorcorssmaschine aus einem Schuppen in Dötlingen. Der Täter begab sich im genannten Tatzeitraum in den Schuppen in der Straße "Pfennigstedter Weg" und entwendete die dort befindliche grün/schwarze Motorcrossmaschine. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (395740).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell