PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 13.03.2020

Hofheim (ots)

1. Elektronische Geräte bei Einbrüchen entwendet, Hattersheim am Main, Schulstraße, Dürerstraße, Mainzer Landstraße, Nacht zum Donnerstag, 12.03.2020

(jn)In der Nacht zum Donnerstag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu drei Objekten in Hattersheim verschafft und elektronische Geräte im Wert von ca. 1.200 Euro mitgehen lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.700 Euro geschätzt. In der Mainzer Landstraße hatten es die Kriminellen auf ein Gebäude auf dem Friedhofsgelände abgesehen. Ermittlungen am Tatort folgend schlugen die Täter ein Loch in die Glasscheibe der Eingangstür und brachen mehrere Umkleiden auf, wobei letztlich ein iPod gestohlen wurde. Einen Laptop entwendeten die Unbekannten aus dem Seniorenwohnheim in der Schulstraße, nachdem sie ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt und einen Büroraum betreten hatten. Dem Anschein nach weniger erfolgreich waren Unbekannte in einer Sozialeinrichtung in der Dürerstraße. Hier wurde das Gebäude auf bisher nicht bekannte Art und Weise betreten und eine Tür aufgehebelt; als gestohlen gemeldet wurde bislang nichts.

In allen drei Fällen übernimmt die Hofheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Gartenkolonie von Einbrechern heimgesucht, Hattersheim am Main, Glockwiesenweg, festgestellt am Donnerstag, 12.03.2020

(jn)In Hattersheim haben Einbrecher die Gartenkolonie im Glockwiesenweg heimgesucht und sich an mehreren Hütten zu schaffen gemacht. Bislang meldeten sich vier Geschädigte und zeigten entsprechende Taten an. Demnach hebelten die bislang unbekannten Täter Gartenhütten und Geräteschuppen auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von ca. 600 Euro aus zwei der Häuschen. In den beiden weiteren Fällen gingen sie derzeitigem Kenntnisstand zur Folge leer aus. Zugleich dürfte sich der hinterlassene Sachschaden auf rund 2.000 Euro belaufen.

Die Hofheimer Ermittlungsgruppe nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Seat Ibiza aus Tiefgarage gestohlen, Eschborn, Frankfurter Straße, Dienstag, 03.03.2020 bis Mittwoch, 11.03.2020

(jn)Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, haben Unbekannte in der vergangenen Woche einen älteren silberfarbenen Seat Ibiza aus einer Tiefgarage in Eschborn gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen MTK-XZ 459 parkte seit dem 03.03.2020 in der Garage in der Frankfurter Straße. Am Mittwoch stellte der Geschädigte dann fest, dass sein Seat, der noch einen Wert von ca. 600 Euro hat, spurlos verschwunden war.

Hinweise zu dem Pkw oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Autofahrerin abgelenkt, Handtasche gestohlen, Schwalbach am Taunus, Taunusstraße, Sulzbach (Taunus), Neugartenstraße, Donnerstag, 12.03.2020

(jn)In Schwalbach und Sulzbach sind gestern zwei Frauen bestohlen worden, während sie in ihren Fahrzeugen saßen. Den Angaben einer Seniorin aus Schwalbach zufolge saß sie um 19:05 Uhr in ihrem Auto und fuhr soeben rückwärts aus ihrer Einfahrt in der Taunusstraße, als ein dünner, ca. 1,70 Meter großer Mann den Kofferraum ihres Pkw öffnete, eine dort abgelegte Tasche an sich nahm und flüchtete. Ein ähnlicher Fall soll sich den Angaben einer Dame aus Sulzbach um 20:20 Uhr in der Neugartenstraße in Sulzbach ereignet haben. Demnach sei sie aus ihrem Pkw ausgestiegen und dann von einem unbekannten Mann nach einer Luftpumpe gefragt worden. Hilfsbereit verschwand sie kurz und musste dann feststellen, dass der Dieb seine Chance genutzt hatte, indem er die Beifahrertür geöffnet und die Handtasche der Geschädigten entwendet hatte. Anschließend sei er schnell auf einem Herrenfahrrad davongefahren. Der Mann soll ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er trug eine schwarze Basecap auf dem Kopf, sah mitteleuropäisch aus und sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

5. Radler nach Verkehrsunfall schwerverletzt, Eschborn, Niederhöchstadt, Hessenallee, Donnerstag, 12.03.2020, 07:40 Uhr

(jn)Ein 45-jähriger Radler ist am Donnerstagmorgen in Eschborn, Niederhöchstadt von einem Auto angefahren worden. Er erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der 45-Jährige um 07:40 Uhr die Hessenallee aus Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Eschborn befuhr. Zeitgleich befuhr ein 70-jähriger Skoda-Fahrer aus Schwalbach die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Niederhöchstadt und beabsichtigte, nach links auf die Hessenallee aufzufahren. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer. Infolge der Kollision stürzte dieser und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

6. Geschwindigkeitsmessung auf Landesstraße 3005, Eschborn, L 3005, Anschlussstelle Ost, Mittwoch, 11.03.2020

(jn)Am Mittwoch führte die Polizei auf der L 3005 eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Anschlussstelle Ost in Eschborn durch. Im Messzeitraum zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden insgesamt knapp 3.400 Fahrzeuge gemessen, wobei etwa 320 Verkehrsteilnehmer mit mehr als den erlaubten 60 km/h unterwegs waren. Darunter waren 38 Personen, die sich aufgrund einer Geschwindigkeitsübertretung von mindestens 21 km/h auf ein Bußgeldverfahren einstellen müssen und ein Verkehrsteilnehmer, der mit 107 km/h gemessen wurde und folglich mit einem Fahrverbot rechnen muss.

7. Blitzerreport der 12. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Im Main-Taunus-Kreis finden in der kommenden Woche ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell