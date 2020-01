Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gasgeruch - Feuerwehr alarmiert

Neuwied, Engerser Straße (ots)

Heute Nachmittag gegen 17:22 Uhr wurde via Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass die Feuerwehr Neuwied ausgerückt sei. In der Engerser Straße habe man Gasgeruch wahrgenommen. Tatsächlich wurden in einem Zweifamilienhaus bislang ungeklärte Emissionen gemessen. Die Überprüfung dauert derzeit an; verletzt ist/wurde niemand.

