Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Im Buschkamp 1, Parkdeck (ots)

Am Mo., 13.01.2020, parkte eine 58-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Jeep Renegade in der Zeit von 06.15 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses Bahnhofstraße/ B 62. Bei ihrer Rückkehr stellte sie hinten links eine Beschädigung am Stoßfänger fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken in die nebenstehende Parkbucht den Pkw der 58-Jährigen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

