Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallbeteiligter gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 12:15 Uhr auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Rollerfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche fuhr mit seinem Roller die Kirchstraße (B70) aus Papenburg kommend in Richtung Leer und beabsichtigte an der dortigen Ampelkreuzung in die Dechant-Schütte-Straße abzubiegen. Hierbei übersah einen an der roten Ampel wartenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Anschließend stieß der Roller gegen einen anfahrenden PKW, möglicherweise einen schwarzen VW Golf. Der unbekannte Fahrer dieses PKW fuhr in Richtung Leer weiter. Der 17-jährige Papenburger wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, vermutlich auch an dem unbekannten PKW. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell