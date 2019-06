Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Schule - Stromkabel gestohlen und Wasserhahn aufgedreht

Holzwickede (ots)

In der Zeit von Freitag bis Montag (07.06. - 10.06.2019) sind Unbekannte in eine Schule in der Karl-Brauckmann-Straße eingebrochen. Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten sie ins Gebäude. Gestohlen wurden ein Stromkabel und ein Steckdosenwürfel. Bevor sie das Gebäude verließen, öffneten sie mehrere Wasserhähne. Auch außen zerstörten sie Wasserhähne, um Wasser freizusetzen. Durch das auslaufende Wasser entstand vermutlich nicht allzu großer Sachschaden. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

