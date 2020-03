PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 10.03.2020

Hofheim (ots)

1. Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden, Schwalbach am Taunus, Am Brater, Dienstag, 10.03.2020, 00:51 Uhr

(jn)Einbrecher haben heute Nacht einen erheblichen Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro in einem Sonnenstudio in Schwalbach hinterlassen. Den Spuren am Tatort und den Angaben einer Zeugin zufolge, zerstörten zwei bislang unbekannte Personen um 00:51 Uhr den Glaseinsatz der Eingangstür "Am Brater" und betraten hiernach den Kassenbereich, wo sie etwa 100 Euro Bargeld auffanden und im Anschluss die Flucht ergriffen. Im Gegensatz zu der überschaubaren Beute dürfte sich der entstandene Schaden auf etwa 7.500 Euro belaufen. Die zwei Unbekannten hatten jeweils die Kapuze der Oberbekleidung ins Gesicht gezogen und waren mit einem Mundschutz maskiert. Eine Person war hell, die zweite Person dunkel gekleidet. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung mehrerer Streifenwagen im Nahbereich, konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Gehebelt und gescheitert, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Schwalbacher Straße, Samstag, 07.03.2020, 16:00 Uhr bis Montag, 09.03.2020, 08:00 Uhr

(jn)In Bad Soden haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an der Eingangstür eines gewerblich genutzten Objektes in der Schwalbacher Straße gehebelt. Letztendlich scheiterten sie jedoch trotz zahlreicher Hebelversuche damit, in dieses einzubrechen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt.

Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang werden von der Kripo in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

3. Dreister Diebstahl aus Pkw, Kelkheim (Taunus), Frankenallee, Montag, 09.03.2020, 18:55 Uhr

(jn)In Kelkheim hat ein dreister Dieb am Montagabend aus einem VW eine Einkaufstasche samt Geldbeutel gestohlen, obwohl die Geschädigte zeitgleich in dem Fahrzeug saß. Um 18:55 Uhr hatte die 66-jährige Frau soeben ihre Einkäufe auf der Rückbank ihres Pkw abgestellt und auf dem Fahrersitz Platz genommen, als ein dunkel gekleideter Mann die Tür des Fonds öffnete, die Tasche an sich nahm und davonrannte. Der mittelgroße Täter sei mit einem Kapuzenshirt bekleidet gewesen und hatte seine Kapuze ins Gesicht gezogen. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz in der Frankenallee, Höhe der Hausnummer 24. Der Wert des Einkaufs und des Portemonnaies beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Die Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

4. BMW angefahren und geflüchtet - Hinweisgeber gesucht, Liederbach am Taunus, An den Hofgärten, Freitag, 06.03.2020, 23:50 Uhr bis Sonntag, 08.03.2020, 16:00 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht in Liederbach ist am vergangenen Wochenende ein BMW angefahren worden, wobei ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden ist. Der blaue Wagen parkte ab Freitag, 23:50 Uhr, in der Straße "An den Hofgärten" neben der Einfahrt des Besucherparkplatzes des dortigen Seniorenheims. Als die Halterin am Sonntagnachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Kotflügel hinten links beschädigt worden war. Von der/dem Verursacher/in fehlte indes jede Spur.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen oder Hinweisgeber. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

